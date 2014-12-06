قطع في الرباط الصليبي ينهي موسم ياسر

أعلن ياسر القحطاني، قائد فريق الهلال السعودي، عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى، وذلك بعد نتائج الأشعة التي أجراها في مشفى خاص بالعاصمة السعودية الرياض، صباح السبت، فيما لم يتم التأكيد من الجانب الأزرق على مدة غياب اللاعب عن الملاعب.

ولم يكمل ياسر مباراة فريقة أمام الرائد التي انتهت زرقاء 3-1، أمس الجمعة، بعدما تأثر بإصابة بعد اشتراكه مع أحد لاعبي الفريق الضيف ضمن الجولة الحادية عشرة بدوري "جميل".

وقال ياسر القحطاني عبر حسابه بتويتر بموقع التواصل الاجتماعي: نتائج الأشعة أظهرت أن هناك قطعا في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم".

ويملك مدرب الهلال ريجكامب مهاجما بديلا يدعى يوسف السالم، بجانب الأساسي ناصر الشمراني، فيما يتوقع المهتمون بالشأن الهلالي أن يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبتعرض القحطاني للإصابة، سيحتاج على إثرها عملية جراحية تليها عملية تأهيل طوال الموسم الجاري، مما يعني عودة المهاجم في الموسم المقبل.