مدافع الشباب يعترف: افتقدنا هزازي

اعترف مدافع فريق الشباب طارق خطاب بأن فريقه افتقد مهاجم الفريق وهدافه الموقوف نايف هزازي في مباراة العروبة، التي انتهت بالتعادل السلبي صفر-صفر ضمن الجولة 11 بدوري "جميل" السعودي يوم الجمعة.

وقال اللاعب الأردني في تصريحٍ له عقب المباراة: "اللاعبون جميعا لم يقصروا.. قدموا كل شيء في لقاء العروبة وحاولوا التسجيل وربما أغلب الضغط وتواجد الكرة كان في ملعب المنافس، ولكن الحظ خذلنا وفي النهاية هي كرة القدم هكذا والقادم بحول الله سيكون أفضل".

وتابع طارق: "أنا شخصيا رهن إشارة مدرب الفريق ستامب ومن الواجب علي أن أقدم كل شيء في اللقاءات، وإن منحت الفرصة من المدرب أحاول التألق. وكما ذكرت مواجهة العروبة كانت قوية وصعبة وربما نايف هزازي فرق معنا كثيرا عدم وجوده".

بدوره أكد قائد الفريق أحمد عطيف أن عدم التوفيق كان السبب خلف عدم انتصار الفريق على مستضيفه فريق العروبة.

وتابع: "فريق الشباب يملك حلولاً كثيرة ولاعبين هدافين ولكن التوفيق لم يحالفنا أمام العروبة وهذه كرة القدم تحتاج إلى التوفيق وأحيانا من فرصة واحدة تنهي اللقاءات وهذا ما لم نجده في لقاء العروبة وبحول الله سنعمل على إعادة توازن الفريق في الجولات المقبلة".