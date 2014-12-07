أبو داود يستقيل من إدارة المنتخبات بـ"واتساب"

أعلن الدكتور عبدالرزاق أبوداود، المشرف على المنتخب السعودي الأول، استقالته من منصبه الذي استلمه قبل أشهر معدودة، وذلك بسبب ما وصفه بـ"الظروف غير الصحية داخل إدارة المنتخبات".

ونشر أبوداود استقالته عبر مجموعات "واتساب" التي ينتمي إليها وذلك عبر رقمه الشخصي، وضمن في تلك الاستقالة امتعاضه من محدودية الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية والدعم الذي يحتاجه في مهمته تلك، وقال في رسالته: "ونظرا للظروف غير المواتية والأجواء غير الصحية، وتدخلات البعض في شؤون إدارات المنتخبات بطرق ملتوية، ومحدودية الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية والإجرائية المتوفرة أو المتاحة... مما يُحد ويقيد ويعطل كثيرا قدرته على الإشراف والإدارة والحركة واتخاذ القرار".

وأتبع: "ونظرا للحملة الشرسة البغيضة التي تشنها بعض الجهات والأشخاص بدوافع فئوية وتعصبية وشخصية، عليه أطلب إلى سعادتكم إبلاغ من يلزم باستقالتي النافذة والفورية من الإشراف على المنتخبات السعودية، وكذلك اعتذاري عن عدم الاستمرار في رئاسة وعضوية فريق عمل إعادة هيكلة إدارة المنتخبات السعودية واتخاذ اللازم نظاما".

وحاولت "العربية.نت" الوصول إلى عبدالرزاق أبوداود، للتأكد من تلك الاستقالة، لكنه لم يتجاوب مع الاتصالات، وظل هاتفه مغلقاً حتى ساعة إعداد الخبر.

واستلم أبوداود الإشراف على المنتخب السعودي في سبتمبر الماضي، ووصل مع المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج22 قبل الخسارة أمام قطر، وهي التي أطارت برأس الإسباني لوبيز كارو في اجتماع الاتحاد مساء الجمعة الماضي.