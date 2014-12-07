الاتحاد يقدم شيكات بلا رصيد لمدربه السابق القروني

تسلم خالد القروني مدرب اتحاد جدة السابق اعتراضاً من البنك الأهلي التجاري على شيكات رسمية صدرها نادي اتحاد جدة له, تصفية لمستحقاته السابقة.

وبحسب الشيكات التي تنشر "العربية.نت" صورا عنها, وقع الشيك الأول بمبلغ مليون ريال, مقدم عقد للمدرب السعودي, فيما وقع الشيك الثاني بمبلغ أربعمئة ألف ريال, عن كامل مستحقاته المتبقية على النادي بعد إقالته.

وتبعا لصورتي الشيكين, تم توقيعهما في اليومين الأخيرين من شهر أغسطس الماضي, أي بعد إقالة خالد القروني نفسه بيومين.

ووفقاً لصورة الاعتراض البنكي أيضا, يتضح أن خالد القروني استلم اعتراضا رسميا من البنك على عدم وجود رصيد في حساب الشيكات الموقعة, بعد ثلاثة أشهر من صدورهما أي في تاريخ الأول من ديسمبر الجاري, ما قد يفهم على صبر على وعود قدمت له بتغذية الحساب, وأنه يستعد لتقديم شكوى رسمية ضد النادي.

يذكر أن اتحاد جدة يعاني من أزمات مالية متلاحقة, بعد أن حاصرته الديون في عهد الإدارتين السابقيتين, وتكشفت أرقام مديونيات عالية. ومع تولي إبراهيم البلوي رئاسة النادي أطلق حزمة من الوعود تستهدف تسديد الديون, ورفع ميزانية النادي, واستقدام لاعبين للفريق الأول, لكن الوعود سرعان ما تبخرت بعد أن تعاقد مع رباعي أجنبي متواضع أدت تأخر مرتباتهم إلى امتناع أحدهم عن المشاركة, فيما أعلن لاعبو فريق كرة الماء إضرابا عن المشاركة في مباريات الموسم بعد تأخر مستحقاتهم, ناهيك عن شكاوى مديونيات تحاصر النادي الأصفر الكبير من كل جهة.

وأمام هذا الوضع المتأزم ماليا, أعلن منصور البلوي عراب الإدارة الحالية, والرئيس الذهبي للنادي, قبل شهر عن قرب الإعلان عن توقيع اتفاقية رعاية لفريق كرة القدم, وكان النادي قريبا جدا من التوقيع مع شركة موبايلي للاتصالات, إلا أن خطوات الجانبين تباطأت فجأة. لأسباب من داخل الطرفين نفسيهما.

يذكر أن فريق كرة القدم في الاتحاد بدأ موسمه بشكل جيد, قبل أن يتعرض لثلاث خسائر قاسية وهو لم ينه بعد الدور الأول، اثنتان من فريقين من الوسط.