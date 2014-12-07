رافع.. باجندوح.. الفريدي.. في قائمة الأخضر الآسيوية

يرفع الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الإثنين، القائمة الأولية للمنتخب الأول إلى الاتحاد الآسيوي الذي ينتظر قوائم أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات أمم آسيا 2015 التي تحتضنها الملاعب الأسترالية.

واضطر مسيرو الكرة في البلاد إلى رفع القائمة، عوضا عن المدرب، بعد إقالة الإسباني لوبيز وعملية بحث جارية عن البديل، فيما علمت "العربية.نت" أن من بين الأسماء الأولية التي سترسل إلى "الآسيوي"، تضم حسين عبد الغني وجمال باجندوح وأحمد عطيف وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب ورافع الرويلي وعبد الله شهيل وموسى الشمري ومحمد السهلاوي ومحمد قاسم، بجانب القائمة المشاركة في كأس الخليج الأخيرة.

وشارك مع الأخضر في منافسات الخليج كل من: "عبدالله الزوري وسالم الدوسري وناصر الشمراني وسعود كريري وعمر هوساوي ويحيى الشهري وأسامة هوساوي ومعتز هوساوي ووليد باخشوين وتيسير الجاسم ومصطفى بصاص وفهد المولد ومختار فلاته وعبدالفتاح عسيري ووليد عبدالله وعبدالملك الخيبري ونواف العابد وسعيد المولد.