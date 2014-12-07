سيدني يلوح بالانسحاب من المونديال والهلال بديلاً

هدد لاعبو ويسترن سيدني الأسترالي بالانسحاب من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في المغرب في العاشر من شهر ديسمبر الجاري، ويأت احتجاج الأستراليين على نظام توزيع المكافآت المقرر تسليمها من قبل إدارة النادي التي في طريقها للحصول على حصة كبرى من الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء المشاركة المونديالية.

وبدت الأزمة بين الطرفين البارحة حينما نشرت صحيفة "the gardian"، خبراً يفيد رفض اللاعبين الحصة المقررة لهم من قبل إدارة النادي والبالغة 10% من قيمة المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه الفريق جراء المشاركة في البطولة العالمية مما دفع اللاعبين للتهديد بمقاطعة البطولة، وعدم السفر إلى المغرب.

وذكرت صحيفة "sunday morning herald"، في عددها الصادر اليوم، أن رابطة اللاعبين المحترفين الأسترالية برئاسة آدم فيفيان، قررت عقد اجتماع يضم اللاعبين من جهة وإدارة النادي من جهة أخرى، حيث تواجد اللاعبون في الاجتماع العاجل الذي عقد في المطار أثناء عودة الفريق إلى سيدني بعد خوضه لقاء آدلايد في الدوري الأسترالي، إلا أن إدارة النادي غابت عن الحضور، مما أفشل المحاولة الأخيرة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، -حسبما ذكرت الصحيفة-.

وفيما لو تأكد انسحاب ويسترن سيدني رسميا، فإن الهلال السعودي وصيف بطل آسيا سيترشح بديلا عن الفريق الأسترالي.

