القاسم: توجهت إلى الاحتراف بعد تجاهل الهلاليين

أكد محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، عن تقديمه لشكوى ضد الهلال في لجنة الاحتراف السعودية، وذلك بسبب التأخر بدفع مستحقات فهد الثنيان، حارس المرمى المنتقل إلى الفريق الأزرق الصيف الماضي.

وقال القاسم لـ"العربية.نت": "بالفعل تقدمنا بشكوى ضد إدارة الهلال بعد تأخرهم لفترة تتجاوز شهراً ونصف بدفعتين تبلغان 3 ملايين ريال"، وحول ربط الأمر بالمواجهة التي ستجمع الفريقين مساء الثلاثاء، أجاب رئيس النادي القصيمي: "قدمناها لأن نهاية فترة استقبال المطالبات المالية تكون يوم الثلاثاء 9 ديسمبر".

وواصل القاسم الحديث عن الأسباب التي دفعته لتقديم الشكوى، ويضيف: "حاولنا التواصل مع إدارة الهلال وأرسلنا 6 خطابات لكن لم نتلق أي إجابة، وحتى الخطاب الأخير الذي أرسلته من باب الاحترام فأنا لا أحب الشكاوى، ذكرت فيه أنني سأعطيهم مهلة للتسديد قبل 5 ديسمبر وإلا رفع الشكوى، وبالفعل التزمت بما قلته ورفعت الشكوى بعدما فشلت بالحصول على أي إجابة".

وبيّن القاسم حاجة ناديه إلى المال العائد من بيع حارسه الأساسي السابق، ويقول: "أكن لإدارة الهلال كل التقدير وأتفهم الأزمة المالية التي تعانيها الأندية، لكننا نعاني كذلك ولم نوافق على بيع عقد الثنيان إلا لحاجتنا إلى للمال وذلك لتسيير أمور النادي".

وانتقل الحارس الثنيان من التعاون، النادي الذي شهد بداية مشواره الرياضي، إلى الهلال، في فترة الانتقالات الصيفية لقاء مبلغ يقارب 9 ملايين ريال سعودي.