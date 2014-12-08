خطة الأخضر لاقتناص كأس آسيا تمر عبر 3 مراحل

حدد الجهاز الإداري بمنتخب السعودية الأول يوم 25 ديسمبر الجاري موعداً لانطلاق معسكر الأخضر الإعدادي في الدمام قبل التوجه إلى أستراليا للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2015 التي ستنطلق في الثامن من الشهر المقبل.

وعبر بيان صحافي، فصّل زكي الصالح، مدير كرة القدم بالمنتخب خطة الأخضر للفترة المقبلة، حيث ستغادر البعثة إلى ملبورن في ساعة مبكرة من صباح يوم 26 ديسمبر عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ويتوجه بعدها إلى مدينة سيرف كوست التي تبعد مسافة ساعتين عن ثاني أكبر المدن الأسترالية، وتبقى البعثة هناك حتى يوم 2 يناير، يتخلل المعسكر مباراةً ودية أمام منتخب البحرين على أرضية ملعب سيموندز في مدينة جييلونغ.

وفي المرحلة الثانية يخوض الأخضر لقاءً ودياً أمام كوريا الجنوبية في رابع أيام الشهر المقبل، ويبقى في سيدني حتى 5 يناير ويتوجه بعدها إلى بريزبن في المرحلة الثالثة من معسكره، ليلاقي الصين في أولى مبارياته بالمجموعة يوم 10 يناير، وعقب ذلك يستقر المنتخب السعودي في ملبورن حيث يلاقي كوريا الشمالية وأوزباكستان يومي 14 و18 يناير على التوالي.