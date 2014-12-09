الأولمبية الدولية تمنح نواف بن فيصل عضويتها الدائمة

منحت اللجنة الأولمبية الدولية، الأمير نواف بن فيصل، عضويتها الشرفية الدائمة، ووسام اللجنة من قبل الرئيس توماس باخ، وذلك تقديراً منها على مجهوداته خلال فترة تواجده في اللجنة وعضويته في لجنة العلاقات الدولية، وللأفكار والرؤى التي قدمها طوال مسيرته كعضو في اللجنة.

وقال الأمير نواف بن فيصل، في الحفل الذي أقيم بإمارة موناكو: "سعيد في هذا اليوم وأنا أقف أمامكم أيها الأصدقاء بهذا الوفاء والتكريم، أمضيت سنوات عدة في خدمة الحركة الأولمبية لتحقيق الأهداف السامية للجنة الأولمبية الدولية، وهذا شرف أعتز به في سجل عملي الرياضي والشبابي انطلاقا من قناعتي الشخصية، وتأكيدا للرسالة التي يعمل من أجلها وطني المملكة العربية السعودية".

وأتبع الرئيس العام لرعاية الشباب سابقاً: "خدمة الشعوب شرف، وإسعاد المحتاجين نُبل، ورسالة اللجنة الأولمبية الدولية بكافة لجانها واجب. مقولة بأن الرياضة وسيلة للتقارب والمحبة بين الشعوب يتوجب الآن العمل من أجلها بكل جد، وجميعنا نشاهد ونسمع ما يحدث حول العالم، ومنحي هذا الوسام وتشريفي بالعضوية الشرفية سيضاعف المسؤولية عليّ كإنسان فمن أجل الإنسانية لنعمل بإخلاص".