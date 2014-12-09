البصق يوقف قرني الاتحاد 4 مباريات رسمية

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، فواز القرني، حارس مرمى الاتحاد 4 مباريات وغرامة 20 ألف ريال، وذلك بسبب بصقه على زميله محمد قاسم في المباراة التي جمعت النادي بمضيفه التعاون مساء الجمعة الماضي.

وقالت لجنة الانضباط في بيان صحافي: "ثبت للجنة قيام حارس مرمى فريق الاتحاد بالبصق على زميله وفقاً للتسجيل المرئي المرفق بطي هذا القرار، وحيث إن نظر هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة (5) من اللائحة، وعليه تم إيقاف فواز القرني حارس الاتحاد 4 مباريات رسمية في جميع البطولات التي يحق له المشاركة فيها، مع غرامة 20 ألف ريال يتم سدادها فور تأييد هذا القرار من لجنة الاستئناف أو انتهاء المهلة القانونية لتقديم الاستئناف".

وكان القرني قد بصق على زميله محمد قاسم في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وذلك بعد تلقي شباكه الهدف التعاوني الثاني في مباراة انتهت 4-3 لصالح المضيف.