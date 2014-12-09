الهلال يعلن جاهزيته للنصر بثلاثية التعاون

واصل الهلال انتفاضته في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد فوزه على ضيفه التعاون 3-1 في مباراة مؤجلة لحساب المرحلة الثامنة من المسابقة.

وبدأت المباراة بضغط هلالي على مرمى الضيوف، وأهدر جناحه الأيمن سالم الدوسري هدفا محققا بعد مرور 6 دقائق، إذ وصلته تمريرة مميزة من المتألق نواف العابد إلا أنه سدد الكرة ليتصدى لها الحارس باسم العطاالله ببراعة.

وتواصل المد الهلالي نحو مرمى التعاون ونجح مهاجمه ناصر الشمراني بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 21 بعدما وصلته تمريره متقنة من محمد الشلهوب ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك العطالله.

واصل الهلال هجومه وكاد قائده محمد الشلهوب يحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 28 بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالعارضة لتعود لعبدالله الزوري الذي سددها في شباك التعاون.

بعدها بخمس دقائق نجح المهاجم ناصر الشمراني بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بعدما وضع عرضية العابد في شباك التعاون.

ونشط التعاون كثيرا في آخر خمس دقائق، ونجح بتسجيل هدفه الأول عن طريق مهاجمه الكاميروني ايفولو بعدما حول عرضية نايف موسى برأسه في مرمى الحارس عبدالله السديري.

ومع بداية الشوط الثاني كاد لاعب الهلال سالم الدوسري يسجل الهدف الرابع بعدما استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء من الشلهوب، وسدد الكرة قوية تصدى لها حارس التعاون بصعوبة.

وحاول التعاون العودة إلى المباراة، إلا أنه لم ينجح مع صمود مدافعي الهلال الذين ساهموا في خروج فريقهم فائزا.

وارتفع رصيد الهلال إلى 23 نقطة، متقدما إلى المركز الرابع وبقي التعاون على رصيده السابق 12 نقطة في المركز الثامن.