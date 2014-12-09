"فولكس واغن" تجلب بايرن إلى الرياض.. والهلال متردد

تكفلت شركة صلة، المسوق لنادي الهلال من جهة، وشركة فولكس واغن، راعي النادي الأزرق، بإقامة مباراة ودية منتصف الشهر المقبل بين الهلال وبايرن ميونخ الألماني في الرياض لتكون خاتمة مباريات معسكر الفريق البافاري الشتوي الذي سيبدأ من قطر.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت"، فإن شركة صلة أنهت كافة الأمور المترتبة على إحضار الفريق الألماني عبر فولكس واغن، الراعي لكلا الناديين، وذلك بحسب الاتفاقية التي أعلن عنها مسبقاً، وتتضمن حضور بطل ألمانيا إلى السعودية لمنازلة الهلال واحتضان لقاء ودي آخر في ألمانيا بين الفريقين.

وأعلمت صلة إدارة الهلال، بموافقة النادي البافاري على خوض المباراة لقاء 4.5 مليون ريال، خلافاً لمصاريف السكن والمواصلات، على أن يصل بايرن عبر طائرة خاصة من الدوحة، فيما تخوف الهلاليون من إقامة المباراة في هذا التوقيت بسبب غياب لاعبي الأزرق الدوليين المشاركين في بطولة كأس آسيا، وخوفاً من عدم حضور الجماهير وخوض مباراة قوية في هذا التوقيت، إلا أن القرار الحاسم سيكون خلال يومين، إما بخوض المباراة أو المشاركة في الدورة الودية الدولية في أبوظبي.