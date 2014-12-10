اتحاد جدة: بصقة القرني تحدث في كل الملاعب العالمية

أبدت إدارة اتحاد جدة بالغ استغرابها من القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط السعودية بإيقاف فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول، 4 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال سعودي، وذلك بعد بصقه على زميله محمد قاسم في مباراة الاتحاد الدورية الأخيرة أمام التعاون، مؤكدةً بأنها سترفع استئنافاً ضد العقوبة.

وقال النادي الجدّاوي في بيان رسمي:" واقعة البصق بها لم تكن مواجهة إلى أي لاعب منافس أو إلى اللاعب الزميل ولا أي شخص آخر وإنما هي بصقة شأنها شأن أي بصقة أخرى يقوم بها لاعب في أي مباراة محلية أو دولية . وكون أن هناك حوار مشوب بقدر من الانفعال قد وقع بينه وبين زميله محمد قاسم قبل البصقة مباشرة ، فإن ذلك لا يعني أنها كانت موجهة إلى زميله إذ إنها وقعت بعد انتهاء الحوار بينهما وبعد أن غادر محمد قاسم موقع الحدث".

وأتبع البيان:" عقب المباراة مباشرة ، ومن خلال مقابلة عبر إحدى الفضائيات نفى خلالها اللاعب فواز تماماً أنه يقصد أحداً بعينه وأكد بشدة على عفوية البصقة وأنها كانت موجهة إلى الأرض. كما أكد زميله محمد قاسم أنه لم يعلم ولم يشعر بها أبداً" مؤكداً بأن تقريريّ حكم المباراة والمراقب لم يتضمنا أي شيء حيال الواقعة.



وأبدى اتحاد جدة استغرابه من توقيت القرار، وقال :"أن المباراة أقيمت عصر يوم الجمعة الماضي ، وصدر القرار قبل (72) ساعة من مباراة النادي المقبلة مع نادي الشباب ، هو أمر يدعو أي مراقب إلى تبني قدر عال من الشك والريبة حول سبب اصدار مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت تحديداً ، وبعد أن فرغ مدرب الفريق من وضع خطته وتحديد التشكيلة التي ستخوض المباراة المقبلة وتهيأ اللاعبون الذين تم اختيارهم من قبل الجهاز الفني للمباراة".

وختم النادي الغربي بيانه الرسمي قائلاً:" أنه لمن الواضح بمكان أن الاتهامات الكثيرة التي توجه إلى لجنة الانضباط من أنها تكيل بمكيالين وتتبنى معايير مزدوجة في تطبيق لائحة الانضباط وتصدر قراراتها متباينة من حالة إلى الأخرى وهي الأقوال التي عززها هذ القرار, خصوصا وأن النادي تضرر كثيرا من قرارات هذه اللجنة".