القاسم: سنتبع طريقة "العمومية" في خلافنا مع الرابطة

نفى محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، أن يكون البيان الذي أصدره ناديه على خلفية تحديد موعد مباراة الفريق مع الهلال، قد تطرق للانسحاب، مؤكداً أنهم تحدثوا عن الاعتذار فقط، وهذا خاضع لقبول أو رفض الجهة المسؤولة.

ويقول ضيف برنامج "في المرمى" :" هناك قصور في عمل الأمانة العامة لاتحاد القدم، وتخبط في لجنة المسابقات، فنظام الاتحاد الدولي يحدد المباريات المؤجلة في حال كانت المدة الفاصلة بينها وبين المباراة التي تليها 72 ساعة، ونحن سنلعب الجمعة أمام الأهلي" وأتبع:" خاطبنا اتحاد القدم بخصوص التنسيق لإقامة مباراة الهلال، لكن الجدول صدر دون أخذ رأينا حول الأمر، وحتى عندما خاطبنا الأمين العام لم يرد، وبعدها اعتذر عن طلبنا دون ابداء أي مبررات منطقية".

وواصل القاسم هجومه، وأضاف:" لايوجد مساواة بين الأندية، ومستقبلاً سيتكرر هذا الأمر" وأردف:" جدول مباراة الأهلي أربكت حسابات المدرب غوميز، كونها تأتي بعد ساعات معدودة من مباراة الهلال".

وحول الخسارة التي تعرض لها فريقه أمام الأزرق مساء الأمس، يجيب:" لم نكن جيدين في الشوط الأول، لكنا تحسنا بعد ولوج الأهداف الثلاثة، كما أن مرعي عواجي، حكم المباراة حول مسارها بالأخطاء التي ارتكبها، وهذا الأمر ليس جديد علينا".

ويؤكد الرئيس القصيمي الشاب أنه لازال مستمراً بالتكتل مع 8 أندية ضد رابطة دوري المحترفين، ويضيف:" سنعمل مثل الجمعية العمومية في اتحاد القدم، فاجتماعات الرابطة لم تتم منذ عام و5 أشهر، وهذا بسبب عدم رغبة رئيسها باشعال فتيل الخلاف".

