جلوس الرؤساء على الدكة.. علامة سعودية مسجلة

يبقى رئيس النادي أو حتى المالك في المقصورة اثناء مباريات بايرن ميونخ، ريال مدريد وبرشلونة و تشلسي و مانشستر وميلان ويوفنتوس و القائمة تطول، يظهر خلال مؤتمرات صحفية فقط في فترتي إنتقالات اللاعبين الصيفية و الشتوية عند التعاقد مع نجم كبير أو عند الإعلان عن مشاريع و مناقصات جديدة.

ولم تعرف أوروبا في كل أنديتنها الظاهرة حتى تحولت ملكية باريس سان جرمان للخليجيين أنفسهم، فصدّر ناصر الخليفي رئيس النادي حاليا الظاهرة إلى الدوري الفرنسي فأصبح الرئيس الخليجي الأوروبي الذي يظهر في كل مكان المكان المخصص لمقابلات اللاعبين و المدربين عقب كل مباراة بل وحتى في منصة المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمدربين.

في السعودية.. ومنذ عامين لا يفارق الأمير فيصل بن تركي دكة فريقه، يظهر في كل وقت إلى جانب لاعبيه ومدربه ويمارس طقوسه الخاصة بعد الأهداف منها قفزته الشهيرة، ويسلك إبراهيم البلوي رئيس الاتحاد المسلك نفسه، منذ توليه مقاليد الأمور في النادي الجداوي الكبير.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال، ظهر أخيرا على دكة البدلاء في فريقه بعد مطالبات إعلامية جماهيرية، وسجلت كاميرات التلفزيون ردود فعله العفوية القوية في دوري أبطال آسيا، ويشابهه في ذلك الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي الذي يظهر ويختفي في دكة الأهلي في حين يقول الأهلاويين أن أخضرهم لا يخسر إذا ظهر رئيسهم في الدكة.

ظاهرة فريدة من نوعها خرقت كل البروتوكولات والعادات و التقاليد المتعارف عليها أوروبيا و عالميا ...فهل هي إضافة عفوية غير مدروسة أم ظاهرة صحية تأتي بالفائد على الفريق و اللاعبين، وإن كانت كذلك لماذا لايتبعها الأوروبيون مع العلم أن هناك بند في لوائح بطاقات الإعتماد الخاصة بدخول المستطيل الأخضر في أوروبا لا يسمح بالدخول إلا للطاقم الفني و اللاعبين والحكام فيما يمنع البقية من التواجد فيه حتى صافرة النهاية ولكن هناك دائماً طريقة تمكن رئيس النادي أو مالكه من الجلوس على دكة البدلاء إذا أراد .

ترك نايف هزازي، مهاجم الشباب باب انتقاله خارج أسوار ناديه مفتوحا، بعد أن كثرت الأقاويل اليوم حول انتقاله إلى نادي النصر في صفقة بين الناديين تطبخ على نار هادئة كما جاء في وسائل الاعلام الجديدة، ولم تؤكد إدارة نادي النصر تلك الأخبار، في الوقت الذي أكد فيه هزازي في حديثه للعربية انه وصلته تلك الأحاديث حول ارتداءه القميص الأصفر ولكنه لا يرغب في الرد عليها بالنفي أو التأكيد.

