شافي الدوسري: ديربي الأحساء.. صعب

شدد شافي الدوسري، مدافع فريق الفتح السعودي، على صعوبة مواجهة فريق هجر، يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري جميل، فيما تعتبر المباراة ديربي لمحافظة الأحساء شرقي البلاد.

وقال الدوسري خلال تصريحات صحافية لوسائل الإعلام: "المباراة تعد ديربي حساوي، ومن الطبيعي أن يدخل الفريقان معترك المنافسة ببحث كليهما على خطف النقاط الثلاث، وكلاعبين ندرك ذلك جيداً، وسنسعى لتحقيق ما يسعد جماهيرنا بإذن الله مستوى ونتيجة".

وأشار لاعب فريق الفتح إلى أن مواجهات الديربي دوماً لا تخضع للمعايير، في ظل أن الفريقين من ذات المدينة، وكل سيبحث أن يكون التفوق حليفه: "هجر فريق صعب ويضم لاعبين جيدين، وهذا لن يثنينا عن تقديم جل ما لدينا لإسعاد الجماهير".

وبين الدوسري أنهم كلاعبين سيسعون لتعويض جماهيرهم النتائج غير الجيده للفريق في مواجهتيه الماضيتين، مشيراً إلى حرصهم كلاعبين للعودة لنغمة الانتصارات، متمنياً أن يحالفهم التوفيق، مبيناً حرص جميع اللاعبين على تقديم جل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم نتيجة ومستوى بإذن الله.