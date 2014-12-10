قادري: الفوز خيارنا الوحيد أمام الفيصلي

أكد جلال قادري، المدير الفني لفريق الخليج السعودي، أهمية مباراة فريقه أمام الفيصلي بعد غد الجمعة في المرحلة الثانية عشرة بالدوري السعودي، معتبرا مضيفه الفيصلي أحد الفرق التي تقدم نفسها بشكل متميز هذا العام، وتؤدي المباريات بشكل منتظم في المستوى ومنظم في الأسلوب، وهو ما مكنه من تحقيق نتائج جيدة، خاصة في المباراتين الماضيتين أمام الأهلي والنصر.

وقال المدرب التونسي قادري خلال مؤتمر صحافي: "كان واضحا من خلال المباراتين مدى قوة الفريق الذي يعد من أكثر الفرق استقرارا ويمتلك لاعبوه المهارة والسرعة، كما يجيد التعامل مع المساحات وقادر على لعب الهجمات المركزة والسريعة بنفس الفاعلية، لكنه لا يوجد فريق بلا عيوب أو نقاط ضعف".

وأضاف أن الخليج درس خصمه بصورة جيدة، وشاهد عددا من مبارياته، ويرجو أن يستفيد من نقاط ضعفه.

وأوضح جلال: "نحن في الخليج بعد الهزيمة في المباراة الأخيرة لا نملك خيارات، وكل ما أمامنا أن نلعب ونقدم أفضل مستوى ممكن مع الالتزام بالواقعية في الأداء والإصرار والرغبة أكثر للفوز الذي سنبحث عنه".

فيما أكد أنه بعد الهزيمة من نجران، اجتمع الجهاز الفني مع اللاعبين والكل يشعر بمسؤوليته، خاصة اللاعبين الذين يدركون تماما حجم المسؤولية ولديهم رغبة قوية من أجل التعويض في المستقبل.