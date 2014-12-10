هزازي: مفاوضات النصر وصلتني عبر هاتفي

ترك نايف هزازي، مهاجم الشباب باب انتقاله خارج أسوار ناديه مفتوحاً، بعد أن كثرت الأقاويل اليوم حول انتقاله إلى نادي النصر في صفقة بين الناديين تطبخ على نار هادئة كما جاء في وسائل الإعلام الجديدة، ولم تؤكد إدارة نادي النصر تلك الأخبار، في الوقت الذي أكد فيه هزازي في حديثه لـ"العربية" أنه وصلته تلك الأحاديث حول ارتدائه القميص الأصفر ولكنه لا يرغب في الرد عليها بالنفي أو التأكيد.

واكتفى هزازي بالقول: "وصلتني تلك المفاوضات عبر أجهزتي ولكن لا أريد ان أعلق عليها وفي وقتها سيكون ليّ حديث".

ويرى مقربون بأن هزازي بات مطلبا للعديد من الأندية المحلية منها الهلال والاتحاد والنصر الذي دخل على الخط، وعلى الرغم من أن عقده لا يزال ساري المفعول مع النادي إلا أن توقعات تشير إلى أنه قد نزع القميص الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان هزازي قد تم تكريمه من قبل إحدى الشركات المتخصصة في مجال الألعاب الرياضية اليوم في مقر النادي ضمن خمسة نجوم سيتم تكريمهم في وقت لاحق وهم محمد الشلهوب من الهلال ومحمد نور من الاتحاد وتيسير الجاسم من الأهلي ومحمد السهلاوي من النصر إلى جانب نايف هزازي من الشباب وذلك نظير ما قدموه من إنجازات طيلة مسيرتهم.

