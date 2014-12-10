"الآسيوي" يكشف عن الأندية المشاركة بدوري الأبطال

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن القائمة الكاملة للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2015، فيما تقادم، غدا الخميس، قرعة الدور الأول للبطولة، وقرعة الأدوار التمهيدية.

وكان سيدني وسترن الأسترالي قد فاز ببطولة 2014، بعدما تغلب على الهلال السعودي 1-صفر ذهابا، وتعادل معه سلبياً صفر-صفر على ملعبه في العاصمة السعودية الرياض.

واحتوت قائمة أندية غرب آسيا على كل من فولاذ خوزستان وتيراكتور سازي وبيروزي ونفط طهران من إيران، والنصر والشباب والهلال والأهلي من السعودية، وباختاكور ولوكوموتيف وناساف وبونيودكور من أوزباكستان، والأهلي والعين والوحدة والجزيرة من الإمارات، ولخويا والسد والجيش من قطر، والوحدات من الأردن والقادسية من الكويت، والنهضة من عمان، والرفاع من البحرين.

ومن شرق آسيا كل من أندية بريسبان بوار وغرب سيدني وندررز وسنترال كوست مارينرز من أستراليا، وغوانغزهو ايفرغراند وشاندونغ لونينغ -وبكين غوان وغوانغزهو آر آند إف من الصين، وغامبا أوساكا وأوروا ريد دايموندز وكاشيما انتيلرز، ويعلن لاحقا -بطل كأس إمبراطور أو رابع الدوري من اليابان، وتشونبوك هيونداي موتورز وسيونغنام وسوون بلو وينغز وسيؤول من كوريا الجنوبية، وكيتشي من هونج كونج، وبينغالورو من الهند، وبيرسيب باندونغ من اندونيسيا، وجوهور دار التعظيم من ماليزيا، وياداناربون من ميانمار، ووريرز من سنغافورة، وبوريرام يونايتد من تايلاند، وبانكوك غلاس وتشونبوري وبينه دونغ وهانوي من فيتنام.