"الاحتراف": ديون الأندية السعودية 76 مليون ريال

أعلن عبد الله البرقان، رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، في مؤتمر صحفي عقد صباح الأربعاء بالعاصمة الرياض، أن عدد الشكاوى ضد أندية دوري "جميل" للمحترفين، بلغت 94 شكوى في باطنها 76 مليون و667 ألفا و870 ريالا.

وبحسب ما أعلن رسمياً في المؤتمر الصحفي، فإن نادي نجران احتل صدارة المدينين بـ34 شكوى، يليه نادي الاتحاد بـ23 شكوى، ثم النصر بـ17 شكوى، والأهلي بـ4 شكاوى، فيما جاء كل من الشباب، الهلال، الرائد بـ3 شكاوى، والفيصلي، التعاون، اثنتان من الشكاوى، أما الخليج، العروبة، هجر صدرت بحقهم شكوى واحدة فقط، فيما خلا ناديا الفتح والشعلة من أي شكوى.

وتمنع الشكاوى على الأندية من تسجيل اللاعبين المحترفين والمحليين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة والتي تفتح أبوابها منذ العاشر من شهر يناير المقبل حتى الثامن من شهر فبراير الذي يليه.

وقال البرقان في تصريح خاص لـ"قناة العربية": "نحن نتوقع في عام 2016 أن تنتهي الشكاوى، لأن السقف الأعلى الذي تم تحديده بـمليوني و400 ألف ريال في السنة للاعب المحترف، سيساهم في إنهاء المشاكل". وأضاف: "جميع المشاكل الحالية حدثت قبل إقرار النظام الأعلى من سقف الرواتب، وفي نهاية يناير ستبدأ لجنة فض المنازعات رسميا بعد اعتمادها من فيفا، مما يمنح لجنة الاحتراف في مراقبة العملية الاحترافية وتطويرها وليس فض الشكاوى والتحصيلات المالية".

وكشف المسؤول الأول عن لجنة الاحتراف، أن هناك العديد من العمولات التي يستلمها وكلاء اللاعبين، تعتبر كبيرة للغاية، إذ تصل حتى 40% من عقد اللاعب المحترف، ويستلمها الوكيل من النادي في مخالفة لقوانين الاحتراف الخارجية، ويؤكد البرقان أنهم في لائحة احتراف جديدة ستصدر قريباً، أن وكيل اللاعبين سيتم تسميته إلى "سمسار" وستكون نسبته من عقد موكله اللاعب 3% من قيمة العقد، فيما سيضطر اللاعب إلى دفعها بدلاً عن النادي.