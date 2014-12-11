القائمة المثالية للأسبوع الـ11 للدوري السعودي

فاز الهلال والأهلي بأغلبية المقاعد قائمة الأسبوع ِ الـ11 من الدوري السعودي التي يختارها محللو برنامج "في المرمى" اللاعبون المحليون كانوا الأبرز، فيما يظهر 3 لاعبين للمرة الأولى.



يظهرعبد الله السديري حارس عرين الهلال للمرة الثانية هذا الموسم شباكُه استقبلت 5 أهداف، إحداها جاء من علامة الجزاء، وفي خط الدفاع عاد سعيد المولد إلى خانة الظهير الأيمن5 أهداف، إحداها جاء من علامة الجزاء، وفي خط الدفاع عاد سعيد المولد إلى خانة الظهير الأيمن، بعد تخليصه الكرة 28 مرة في مباراة فريقه أمام الفتح، وإلى جواره البرازيلي ديغاو لاعبُ الهلال يظهر لأول مرة هذا الموسم في التشكيلة المثالية، تمريراته وصلت دقتها إلى 92%، وإلى جواره محمد جحفلي الذي نجح في 57% من المواجهات التي خاضها، فيما حضر حسين عبدالغني في خانة الظهير الأيسر للأسبوع الثاني على التوالي، صنع هدفاً وبدقة تمرير وصلت 79%.

نواف العابد حضر بشكل فاعل امام الرائد وتمكن من هز شباكه مرتين ليحجز خانة لاعب الوسط الأيسر، وفي الناحية المقابلة جاء جهاد الحسين بعد أن سجل هدفاً أمام الاتحاد وصنع 28% في الدقائق التي لعبها مع الفريق القصيمي.

وفي الارتكاز حضر لاعبا الأهلي وليد باخشوين وتيسير الجاسم، الأول بلغت نسبة دقة تمريره 83%، والثاني صنع هدف الفوز لزميله عمر السومة أمام الفتح.

في الهجوم، حضر الكاميروني بول إيفولو بعد ثلاثيته أمام الاتحاد، وإلى جواره عمر السومة الذي سجل هدف فريقه الوحيد أمام الفتح، والأول كان لاعب الجولة، فيما حضر البرتغالي غوميز للمرة الثانية على التوالي في مقعد مدرب الجولة.

واختار محللو البرنامج الحكم عبدالرحمن السلطان، كأفضل الحكام في الجولة الـ11 .