بيتوركا يناشد الاتحاديين: ادعمونا أمام الشباب

أوضح فيكتور بيتوركا مدرب فريق الاتحاد السعودي، أن مواجهة الشباب ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري جميل للمحترفين لقاء هام على اعتبار أن الفريق العاصمي جيد جدا ويملك عناصر قوية ضمن صفوفه، فيما طلب الروماني من جماهير فريقه مساندة اللاعبين باستاد الملك عبد الله يوم الجمعة.

وقال بيتوركا لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، إن جميع العناصر جاهزة للمباراة بشكل جيد بينما الغائب الوحيد هو الحارس فواز القرني بسبب الإيقاف كما بين أنه يريد من اللاعبين تحقيق الفوز والعودة إلى سكة الانتصارات.

كما بين مدرب رومانيا السابق، بأنه يضع التشكيل العناصري لأي مواجهة بما يراه من عطاء اللاعبين في التدريبات ومن لديه الثقة الكبرى من خلال المستوى، عكس ما حدث أمام التعاون حينما دخلت الأهداف بسهولة، وقال: "قبل كل لقاء نحضّر أهم الخطوط وهي الدفاع والهجوم ودائما الأخطاء الفردية هي التي تعمل فارق ومن يخطئ كثيرا يخسر والتعاون كسب الاتحاد بأهداف أشبه بهدايا".

وأضاف: "اللاعبون يتطورون من النواحي البدنية ومن الملاحظ تطور اللاعبين وأفضليتهم خاصة في الشوط الثاني من اللقاءات ولهذا يكون متفوق ونريد أن يكون الفريق مستقبلا متفوق من نهاية اللقاء حتى نهايته ونريد تسجيل أكبر قدر من الأهداف".

وأشاد بيتوركا بجمهور نادي الاتحاد من حيث الحضور والفاعلية وتمنى حضورهم ومؤازرتهم بشكل أفضل في لقاء الشباب متمنيا أن يفوز الفريق من أجل أن يهدوه للجمهور الفعال.

وأوضح لاعب وسط الفريق جمال باجندوح أن نادي الشباب فريق جدا قوي واللقاء مهم جدا من أجل الفوز بعدما تدريب الفريق بشكل جيد خلال الأيام الماضية من أجل الفوز.