داسيلفا: السرعة مفتاح الفوز على الهلال ليلة السبت

رفع الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب النصر راية التحدي باكراً، وأكد أن فريقه قادر على معالجة نقاط القوة الهلالية عندما يلتقي الفريقان مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.

وقال داسيلفا في المؤتمر الصحفي: "الهلال يجيد الضغط على حامل الكرة في منتصف الملعب، لكن في المقابل النصر ينتقل من حالة الدفاع إلى الهجوم بسرعة، بالإضافة إلى الضغط على الخصم في ملعبه، ولدينا لاعبون يمتلكون الخبرة في مثل تلك المواقف".

وكشف المدرب النصراوي الجديد – القديم أنه محظوظ بتواجد عدد من اللاعبين الموهوبين في فريقه، وقال: "أدرب 22 لاعباً جاهزاً للمشاركة وكلهم في مستويات متقاربة، وهذا يجعلني قادرا على تغيير الخطة أكثر من مرة في المباراة الواحدة".

وبعد التعادل الأخير الذي خرج منه متصدر الدوري أمام الفيصلي، قال داسيلفا: "عدم الاستفادة من الكرات الثابتة لا يشكل لي هاجساً، لدينا عدد من اللاعبين الذين يسددون الكرات الثابتة ونحاول تحسين هذا الجانب في التدريبات، كما أن أكثر دوريات العالم تحسم أغلب مبارياتها بالتسديدات البعيدة، لكن على الجماهير أن لا تقلق فنحن قادرون على الوصول إلى مرمى الخصم بأكثر من طريقة".

