قرعة آسيا.. تكرار 44 مواجهة سابقة لأندية السعودية

ستكون مباريات الفرق السعودية في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا أمام الفرق التي وقعت معها في مجموعات الشق الغربي من القارة الصفراء، تكراراً لـ39 مباراة جمعت بين العين الإماراتي وبختاكور الأوزبكي وبيروزي وفولاذ الإيرانيان ولخويا القطري أمام 7 أندية سعودية شاركت في البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

وسبق للعين الإماراتي ملاقاة الأندية السعودية 15 مرة في بطولة دوري أبطال آسيا، بدأها بالهلال في نسخة 2003 عندما تغلب على الهلال، وأنهاها بفوز غير مهم على الهلال ذاته في الإياب نصف نهائي النسخة الماضية، وبينهما لاعب الاتحاد في نهائي نسخة 2005، تعادل معه بهدف في المباراة الأولى، وخسر 4-2 في الإياب، وقابل الشباب في 2005 فاز عليه 3-0 وخسر منه 1-0، وفي العام اللاحق قابل الهلال مرتين في 2006 فاز عليه 2-0 وخسر في الرياض 2-1، وتواجه مع الشباب مجدداً في 2007، خسر منه 2-0 مرتين، وفي نسخة 2010 خسر مجدداً من الشباب 3-2، وفاز عليه 2-1، قبل أن يخرج اتحاد جدة من ربع نهائي البطولة الماضية بفوزه 2-0 و 3-1، قبل أن يخرج من الهلال الذي فاز عليه 3-0 وخسر منه 2-1 في إياب نصف النهائي.

أما بختاكور، فبدأ مشاركاته أمام أندية السعودية بخسارة من أهلي جدة بثلاثية نظيفة في بطولة 2005، وفاز عليه إياباً بهدفين مقابل هدف، وخسر في 2007 من الهلال مرتين بنتيجة 2-0، وعاد ليتعادل مع الهلال 1-1 ويخسر منه بهدفين كذلك في نسخة 2009، وفي 2010 خسر من الشباب 3-1 و 2-1، قبل أن يحصل على نقطته الثانية أمام أندية السعودية بتعادل على أرضه أمام النصر 2-2 في 2011، وإياباً سقط برباعية نظيفة، وهي ذات النتيجة التي تلقاها من اتحاد جدة في 2012، وخسر كذلك 2-1 على أرضه.

وتعادل بيروزي الإيراني مع الشباب سلباً في 2009، قبل الخسارة من أبيض الرياض بهدف نظيف، ,وفي 2011 لاعب اتحاد جدة مرتين، خسر في الأولى 3-1 وفاز إياباً 3-2 وفي العام اللاحق تعادل بهدف لمثله مع الهلال لكنه خسر إياباً بهدف وحيد قبل أن يخرج من جدة على يد الاتحاد بثلاثية.

وبدأ لخويا القطري مشاركاته أمام الأندية السعودية بفوز بهدف على الأهلي بهدف قبل السقوط بـ3 أهداف في جدة في 2012، وفي العام اللاحق تعادل مع الاتفاق سلباً وفاز عليه بهدفين في المباراة الأخرى، قبل أن يخرج الهلال من الأدوار الإقصائية بفوز بهدف وتعادل إيجابي بهدفين في قطر، وفي اخر النسخ فاز على الاتحاد 2-0 وخسر منه 3-1 في المباراة الثانية.

ولم يلعب فولاذ سوى مباراتين أمام أندية السعودية وضد الفتح تحديداً فاز في الأولى 5-1 و1-0 في المباراة الثانية.

