قرعة متوازنة للأندية السعودية بدوري أبطال آسيا

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2015 نادي الهلال وصيف البطولة بالمجموعة الثالثة في مواجهة ناساف الأوزبكي وفولاذ الإيراني، بجانب المتأهل من المحلق الرابع، فيما سحبت القرعة صباح اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

إلى ذلك، يلعب النصر أول المجموعة الأولى مع بيروزي الإيراني ولخويا القطري والفائز من الملحق الثالث، وأوقعت القرعة نادي الشباب مع مجموعة صعبة تضم كلاً من العين الإماراتي وبختاكور الأوزبكي والفائز من الملحق الثاني.

وسيواجه الأهلي ممثل المملكة الرابع الفائز من لقاء القادسية الكويتي والوحدات، وفي حال فوزه سيذهب مباشرة للمجموعة الرابعة التي تضم فرق الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي وتراكتور الإيراني.

وتم توزيع المجموعات كالتالي:

مجموعة A

النصر السعودي - بيروزي الإيراني - لخويا القطري - ملحق 3.

مجموعة B

الشباب السعودي - العين الإماراتي - بختكور الأوزبكي.. والمتأهل من الملحق 2

مجموعة C

الهلال السعودي - لوكوموتيف الأوزبكي - فولاد الإيراني، والمتأهل من الملحق رقم 4

المجموعة D

الأهلي الإماراتي - تراكتور تبريز الإيراني - ناساف الأوزبكي، وملحق 1.



وبحسب موقع الاتحاد الآسيوي، فإن الأدوار التمهيدية والملحق تم توزيعهما على الشكل التالي:

الدور التمهيدي الثاني

تقام المباريات يوم 10 فبراير 2015

(1) القادسية (الكويت) - الوحدات (الأردن)

(2) الجيش (قطر) - النهضة (عمان)

(3) الجزيرة (الإمارات) - تأهل تلقائيا

(4) السد (قطر) - الرفاع (البحرين)

الملحق

تقام المباريات يوم 17 فبراير 2015

(1) الأهلي (السعودية) - الفائز من الدور التمهيدي (1)

(2) نفط طهران (إيران) - الفائز من الدور التمهيدي (2)

(3) بونيودكور (أوزبكستان) - الفائز من الدور التمهيدي (3)

(4) الوحدة (الإمارات) - الفائز من الدور التمهيدي (4).