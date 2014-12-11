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هزازي: شكرا لمن اهتم بخدماتي .. لكني لاعب شبابي

المصدر: دبي - قناة العربية
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استغرب نايف هزازي، لاعب الشباب، من الأخبار الرائجة حول انتقاله إلى الهلال أو النصر، معتبراً أن ذلك لايعدو سوى إشاعات، تلقاها كمستمع مثل بقية الجماهير.

وقال هزازي لبرنامج "في المرمى":" أنا لازلت مرتبط بنادي الشباب وهناك عقد يربطنا، وانا تلقيت الأخبار مثل البقية، ولا أعرف حقيقة الأمر" وأتبع:" أنا لاعب شبابي، والموضوع لدى الإدارة وأنا لا أعرف أي شيء عنها".

وقدم هزازي شكره لجميع الاندية التي تهتم بخدماته، ويقول:" أشكر جميع من يهتم بخدماتي، وهذا نتيجة الجهد الذي بذلته، لكني لازلت ملتزم بنادي الشباب، والعقد يسري لعام قادم".

وأكد هزازي أن مايهمه حالياً هو مستقبله، وأتبع:" يهمني المستقبل، سواءً كان في الرياض أو جدة أو الدمام أو جيزان، وأنا كذلك أحترم ادارة الأمير خالد بن سعد القريبة مننا كلاعبين".

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