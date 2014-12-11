هزازي: شكرا لمن اهتم بخدماتي .. لكني لاعب شبابي

استغرب نايف هزازي، لاعب الشباب، من الأخبار الرائجة حول انتقاله إلى الهلال أو النصر، معتبراً أن ذلك لايعدو سوى إشاعات، تلقاها كمستمع مثل بقية الجماهير.

وقال هزازي لبرنامج "في المرمى":" أنا لازلت مرتبط بنادي الشباب وهناك عقد يربطنا، وانا تلقيت الأخبار مثل البقية، ولا أعرف حقيقة الأمر" وأتبع:" أنا لاعب شبابي، والموضوع لدى الإدارة وأنا لا أعرف أي شيء عنها".

وقدم هزازي شكره لجميع الاندية التي تهتم بخدماته، ويقول:" أشكر جميع من يهتم بخدماتي، وهذا نتيجة الجهد الذي بذلته، لكني لازلت ملتزم بنادي الشباب، والعقد يسري لعام قادم".

وأكد هزازي أن مايهمه حالياً هو مستقبله، وأتبع:" يهمني المستقبل، سواءً كان في الرياض أو جدة أو الدمام أو جيزان، وأنا كذلك أحترم ادارة الأمير خالد بن سعد القريبة مننا كلاعبين".

