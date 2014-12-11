"الموس".. مهاجم يأكل التمر لتفادي الإصابة

يعتبر موسى الشمري، لاعب العروبة، أن حبه للنادي الذي ترعرع في فئات السنية أعاده من جديد إلى الجوف بعد تجارب احترافية عديدة مع أندية مختلفة.

وقال الشمري ضيف برنامج "في المرمى" :" حبي للعروبة أعادني من جديد إلى صفوفه، كما أن والداي يقطنان في سكاكا وهذا سبب وجيه لعودتي".

وحول حياته خارج الملعب، يقول موسى:" لا أعرف العزف على الربابة رغم أنها تراث نفتخر فيه" وأردف:" أحب القهوة كثيراً وهي تعدل مزاجي، كما أنني أحب التمر التي نعتبرها مسامير الركب وتقويني من الناحية البدنية".

وعن لقب "الموس" الذي يشتهر به، أجاب:" هو لقب أطلقه على محبو العروبة، ربما لأنني أقص شريط الأهداف في المباريات".

