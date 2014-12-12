التشيكي كوفاريك يدير مواجهة النصر والهلال

اختارت الأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، طاقم تحكيم من جمهورية التشيك لقيادة مباراة فريقي النصر والهلال، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري جميل، في المباراة التي تجمعها على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويتكون الطاقم التشيكي من حكم الساحة من: "ليبور كوفاريك، ويساعده حكم مساعد أول: كريستوف منسل، وحكم مساعد ثاني: بيتر بلازيج".

ويبلغ كوفاريك 38 عاماً، وهو أحد مواليد 1976، وحصل على شارة التحكيم الدولية عام 2006، وشارك كوفاريك في تحكيم مباريات كأس العالم 2010، وعرف عنه من خلال إدارته للمباريات بالحسم والصرامة في اتخاذ القرارات.

واعتمد اتحاد الكرة السعودي خمسة طواقم تحكيم أجنبية هذا الموسم، بدلاً من ثلاثة طواقم كما كان معمولاً به سابقاً، بعد شكوى الأندية من تواضع أداء الحكم المحلي.