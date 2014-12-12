الهلاليون: نيفيز جاهز لموقعة النصر

وضع لورينت ريجكامب، مدرب الهلال السعودي، لمساته الفنية على فريقه قبل مواجهة النصر يوم السبت باستاد الملك فهد الدولي ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري جميل، فيما أكد الهلاليون جهوزية صانع ألعابهم البرازيلي نيفيز قبل الديربي المرتقب.

وركز المدرب الروماني ريجكامب خلال الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية لكافة خطوط الفريق، حيث عمل على تطبيق التكتيك الذي سينتهجه في مباراة الغد عبر مناورة فرضها على كامل مساحة الملعب شهدت مشاركة المحترف البرازيلي تياغو نيفيز، في حين واصل لاعب الوسط سلمان الفرج برنامجه التأهيلي.

وشهد المران تواجد الرئيس الشرفي الأمير بن محمد، ورئيس النادي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ونائبه محمد الحميداني، بجانب قائد الفريق السابق يوسف الثنيان.

وتوجه اللاعبون بعدها إلى معسكر الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمقر النادي، تأهبا لخوض مواجهة الغد التي يديرها حكم تشيكي يدعى ليبور كوفاريك.