جحفلي الفيصلي: فقدنا التركيز أمام الخليج

قدم محمد جحفلي مدافع الفيصلي السعودي، اعتذاره لجماهير النادي بعد الخسارة المفاجئة لفريقه ضمن آخر دقيقة من عمر مباراة الخليج الذي انتصر 2-1 ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري جميل على ملعب الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة مساء الجمعة.

وأكد جحفلي لوسائل الإعلام بعد المباراة، أن كلا الفريقين ظهرا بمستوى جيد في مباراة اليوم، مشيدا بما قدمه زملاؤه اللاعبون الذين كانوا الأفضل خلال دقائق المباراة، ولكن لم يتوفقوا في التسجيل على اعتبار أن هذا حال كرة القدم.

وأضاف: "من الطبيعي أن يهدأ رتم المباراة ويقل تركيز اللاعبين، وهذا ما استغله لاعبو الخليج، واستطاع مهاجمهم من التسجيل في الوقت بدل الضائع، مؤكدا أن الخسارة لن تؤثر على الفريق مستقبلا، بل سنعود أفضل وأقوى في الجولات المقبلة، وهي فرصة لنا في تصحيح ومعالجة أخطاء المباراة في الجولات المقبلة".

واختتم المدافع الشاب حديثه بأن الفيصلي هذا الموسم يقدم أفضل مستوياته، ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين، وزاد: "لكن لا يعني هذا أن نفوز في كل مبارياتنا، وأن دوري جميل مازال طويلا، وسوف تكون عودتنا في الجولات المقبلة بشكل أكبر، ونعمل على تطوير أداء الفريق والفوز وتحقيق مركز متقدم".