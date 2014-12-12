داسيلفا يطمع بانتصارٍ ثانٍ على الفرقة الزرقاء

‏‫يأمل الأوروغوياني خورخي دايسلفا، مدرب النصر، في إحراز انتصاره الثاني على الهلال، عندما يخوض مباراته الثالثة دورياً ضمن ديربي العاصمة السعودي، غداً السبت، على استاد الملك فهد الدولي في المرحلة 12 من دوري جميل للمحترفين.

وفي عهد داسيلفا في موسم 2009-2010، لم يتمكن الأول من إحراز سوى انتصار واحد ضمن خمس مواجهات صفراء زرقاء على الصعيد الرسمي.

وعلى صعيد الدوري، تعادل قطبا العاصمة ذهاباً 2-2، فيما تمكن داسيلفا من قيادة النصر إلى الفوز إياباً على الهلال 2-1، بفضل هدفي المدافع السابق عبدالله القرني والمهاجم الحالي محمد السهلاوي.

وعلى صعيد المنافسات الأخرى، فشل داسيلفا البالغ من العمر 53 عاماً، في تحقيق فوز أصفر ضمن ثلاث مواجهات لاحقة، الأولى كانت في كأس ولي العهد، واثنتان لحساب كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.

ففي كأس ولي العهد، نجح الهلال بتحقيق فوزه الأول ضد نصر داسيلفا 2-1، ضمن دور ربع النهائي، وبعدها تلقى أصفر العاصمة خسارة كبيرة في كأس الأبطال بالخسارة ذهاباً 3-5، قبل أن يتعادل إياباً 1-1 ويودع البطولة.