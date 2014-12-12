ذكريات الفريدي.. هدفان وإصابة وتحد

لا ينسى أحمد الفريدي، لاعب النصر، أول أهدافه التي أحرزها في شباك فريقه الحالي عندما كان يخوض لقاء الديربي الأول، ولكن بقميص تغلب عليه الزرقة عندما كان يشارك في موسمه الأول كلاعب في فريق الكبار بعد صعوده من الفئات السنية.

ويسترجع الفريدي ذكرياته في مباراة 18 أكتوبر 2008 ويقول لـ"العربية.نت" :" كان لقاء الديربي الأول لي، وعندما أحرزت الهدف الثاني للهلال في شباك النصر شعرت بأنني لاعب قادر على إنهاء المباريات الهامة، كما عزز ثقتي بذاتي"، وحينها تلقى الفريدي كرة على طرف منطقة الجزاء النصراوية وسددها زاحفة في المرمى ليضمن للهلال فوزاً بنتيجة 2-1.

وعندما كان لاعب الوسط الماهر لاعباً ضمن الكتيبة الهلالية، تعرض للإصابة الأقوى في مسيرته، وعنها يقول: "لم أتوقع أن تكون الإصابة التي تعرضت إليها أمام النصر في ذهاب كأس الملك ذلك الموسم قوية، رغم أن الألم كان شديداً، واعتقدت أنها مجرد كدمة، وحينها قال لي الطبيب إنني سليم، لكن عندما حاولت الوقوف سقطت، وحينها آمنت بأن الضربة شديدة، لكن لم يخطر على بالي أن أغيب بسببها 6 أشهر".

وعاد الفريدي بعد 6 أشهر في مباراته الأولى ليكون الخصم هذه المرة النصر في مباراة سبتمبر 2009، وعنها يستذكر: "لم أكن جاهزاً للمباراة من الناحية البدنية، وكان لدي زيادة في الوزن، لكني دخلتها معتبراً أنها مفترق طرق بالنسبة لي بعد الأحاديث التي ترددت حول نهاية مسيرتي وعدم قدرتي على الاستمرار بذات المستوى". وأردف: "لو لم يكن لي في ذلك الموسم سوى الهدف الذي أحرزته بشباك النصر لكفى، شعرت أن ثقتي عادت من جديد".

وفي مطلع العام الماضي، رحل الفريدي إلى اتحاد جدة، وفي أولى المباريات تقلد شارة القيادة أمام الهلال، لكنه خسر برباعية من زملاء الأمس، ويضيف: "رغم أن الظروف لم تكن تساعد على النجاح في تلك المباراة، لكن الحقيقة حرصت على تقديم كل شيء، لأن "شكلك مش حلو وأنت مهزوم"، لكني كنت واثقاً من العودة بالاتحاد إلى البطولات، وهو ما حدث بنهاية الموسم عندما حققنا كأس الملك عن طريق الهلال".

ورغم أن اللاعب الماهر يمثل النصر اليوم، ومرشح للدخول أساسياً في مباراة الغد، إلا أنه يقول: "لا أتذكر أنني خسرت أمام النصر، وأنا لاعب أساسي، لكني اليوم سأكون بصف زملائي لاعبي النصر، وسأقرأ لعب لاعبي الهلال، كوني تواجدت معهم لفترة طويلة ولم تتغير العناصر، كما أن التألق في الديربي سيزيد من شعبيتي لدى الجماهير، وهو الأمر الذي لا يشبع منه أي لاعب مهما وصل في مسيرته الكروية".