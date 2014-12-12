طلال بن بدر وبندر بن محمد يبتسمان قبل الديربي

يتهم الأمير طلال بن بدر، الشرفي النصراوي، بعض الإعلام بصنع إثارة مبتذلة تؤدي إلى الإساءة نحو الآخر، في مباريات الديربي بين الهلال والنصر، رغم وجود احترام متبادل وأخلاق رياضية عالية بين الطرفين.



وقال الأمير طلال بن بدر:" بيننا احترام كبير، وأخلاق رياضية عالية، لكن بعض الإعلاميين يبحثون عن الإثارة ومن يسب أكثر يكسب أكثر" وواصل الشرفي حديثه عن علاقته بالرياضة، ويقول:" أنا محب للرياضة، وكنت هلالياً فيما سبق بسبب خالي الشيخ فيصل الشهيل، لكن لاحقاً بحكم علاقتي بالأمير عبدالرحمن بن سعود تحولت إلى النصر، وأصبحت عاملاً فيه".

فيما يقول الأمير بندر بن محمد، رئيس الهيئة الشرفية بالهلال:" أتمنى أن يفوز الهلال، كون المباراة مهمة جداً لمواصلة المنافسة على الصدارة والاقتراب من النصر، وأظن أن الهلال أقرب للفوز" لكن الأمير طلال بن بدر يعتبر المباراة ستنتهي بالتعادل، ويضيف:" الفريقين بمستوى عالِ، ولهذا أظن أن التعادل أقرب".

وحول طقوسه، قال الأمير طلال بن بدر أنه لايملك أي طقوس قبل المباراة، ويقول:" اللاعب لايهتم بطقوسي، إنما هي توفيق من الله قبل كل شيء".

أما الأمير بندر بن محمد، فعند سؤاله عن اللاعب الخفي:" اللاعب الخفي، وصعب يخرج".

