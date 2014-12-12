في مباراة الأهلي والتعاون..مواجهة بين الحسين والسومة

في مواجهة الأهلي والتعاون، تظهر مباراة خاصة بين السوريين جهاد الحسين لاعب أصفر بريدة، وعمر السومة هدّاف الأخضر الجدّاوي، بعد موسم باهر يقدمه اللاعبان مع فريقيهما.



لعب جهاد لكرامة حمص في فرق الناشئين والشباب والفريق الأول، وفي مطلع الألفية بدأ مشواره مع الأخير، وكان واحدا من رجالات ثورة أزرق حمص عام 2006، الفريق الذي هزم كبار آسيا ولعب نهائي دوري أبطالها وأنهى البطولة وصيفاً، وبعدها ذهب إلى الكويت ولعب للنادي الذي يحمل إسم العاصمة معاراً لموسم وحيد، وبعدها عاد إلى الكرامة حتى 2008.

في أغسطس 2009، وصل صانع الألعاب إلى مطار الكويت أعلن انتقاله إلى نادي القادسية وحقق معه في موسمين لقبي دوري وكأس أمير الكويت وكأس السوبر، وفي 2011 أعلن نادي نجران السعودي عن الاتفاق بشكل رسمي مع جهاد، لكنه لم يحقق الكثير مع مارد الجنو، وذهب إلى الإمارات ليلعب موسماً قبل لعب موسم في حط الرحال في التعاون.

أما السومة، لمع نجمه في دوري الفئات العمرية وتصدر لائحة هدافيها مع فتوة دير الزور قبل مباراته الأولى مع فريق الرجال عام 2008، وبقي معهم حتى 2011 ولم يحقق الانجازات مع النادي السوري العريق، ففارس الدير الأزرق توقفت ألقابه عند عام 1991، ورحل بعدها إلى الكويت، وصل إلى نادي القادسية في الموسم الذي رحل جهاد عنه عوض نقص الألقاب في دير الزور ومع القلعة الصفراء حصد لقبي دوري، لقبي كأس، كاسي ولي عهد كأسي سوبر، رفع كأس الاتحاد الآسيوي ثم انتقل إلى الأهلي.

لعب جهاد والسومة لمنتخب سوريا لكنهما لم يصيبا نجاحاً، لا انجازات تذكر معه وفي السنوات الأخيرة ظروف البلاد منعتهما من الأنضمام الى صفوفه مجدداً.

