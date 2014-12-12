قاتل شبابي يقهر الاتحاد والأهلي يتصدر

خطف الشباب فوزا ثمينا من أمام مضيفه الاتحاد في المرحلة 12 من دوري جميل السعودي للمحترفين والتي شهدت اعتلاء الأهلي صدارة الترتيب مؤقتا بفوزه على مضيفه التعاون 4-1.

الشوط الأول بدأ بحماس واندفاع لأصحاب الأرض نحو مرمى الضيوف الذين استبسلوا أمام المد الهجومي الاتحادي الذي كاد يخطف هدفا مبكرا عن طريق مهاجمه عبدالرحمن الغامدي الذي واجه المرمى الشبابي، وسدد الكرة استقرت في أحضان الحارس المتألق وليد عبدالله.

وواصل الاتحاد هجومه وأخفق مهاجمه عبدالرحمن الغامدي مرة أخرى في افتتاح التسجيل بعد أن استغل تباطؤ قائد الشباب أحمد عطيف في إبعاد الكرة ليخطفها ويمررها لعبدالفتاح عسيري الذي أعادها له من جديد ليسدد الكرة بجانب المرمى.

ومع منتصف الشوط بدأ الشباب بمجاراة أصحاب الأرض وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سعيد الدوسري الذي سدد الكرة وتصدى لها الحارس الاتحاد هاني الناهض بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الألماني ستامب تغييره الأول بدخول اللاعب عبدالمجيد الصليهم بديلا للبرازيلي رافيينا.

ونشط الشباب في العشر دقائق إلا أنه غابت عنه الفاعلية الهجومية وسط غياب تام لمهاجمه الكوري بارك وصانع ألعابه البرازيلي روجيرو ليستعيد الاتحاد السيطرة مجددا، وكاد لاعبه البرازيلي ماركينيو يفتتح التسجيل بعدما أطلق تسديدة قوية من قوس منطقة الجزاء الشباب لتجد الحارس المتألق وليد عبدالله الذي أبعدها عن مرماه.

وسنحت للاتحاد فرصة خطيرة أخرى للاعبه عبدالفتاح عسيري الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس وليد عبدالله.

وفي منتصف الشوط، أجرى الروماني بيتوركا تغييرين هجوميين الأول بدخول مختار فلاتة بديلا لعبدالرحمن الغامدي، والثاني بدخول الإيفواري ديديه ياكونان بديلا لفهد المولد.

وكاد ياكونان يهدي الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة في الدقيقة الأبعد بعدما وصلته تمريرة مميزة من جمال باجندوح ليواجه المرمى ويجد نجم اللقاء وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الدقيقة 90+5 استغل الظهير الأيمن الشبابي حسن معاذ تأخر مدافع الاتحاد طلال العبسي ليخطف الكرة ويلعب كرة عرضية للصليهم الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها في الشباك.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 22 نقطة في المركز الخامس.

في حين خطف الأهلي صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين مؤقتا بفوزه على مضيفه التعاون بهدفين نظيفين في المرحلة 12 للمسابقة.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم نجح الأهلي في اعتلاء الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن النصر الذي تنتظره مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الهلال غدا السبت بفوزه الكبير على التعاون 4-1.

ولم يجد الأهلي أي صعوبة، إذ نجح لاعبه مصطفى بصاص بافتتاح التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق بكرة رأسية سكنت شباك الحارس باسم العطاالله.

وكاد التعاون يسجل هدف التعادل عن طريق جناحه السريع أحمد التركي الذي راوغ أكثر من مدافع أهلاوي وواجه المرمى وسدد الكرة في الشباك الجانبية.

وأتى الرد الأهلاوي سريعا عند الدقيقة 27 عن طريق لاعبه الهولندي مصطفى الكبير الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك التعاونية.

وحاول التعاون العودة في الشوط الثاني إلا أنه لم ينجح وسط قوة فريق الأهلي الذي نجح لاعبه الهولندي مصطفى الكبير بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 83، بعدها بثلاث دقائق سجل الكاميروني ايفولو هدف التعاون الوحيد.

وعند الدقيقة 90+2 سجل السوري عمر السومة الهدف الرابع للأهلي ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في صدارة الهدافين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة وبفارق الأهداف عن النصر، وبقي التعاون على رصيده السابق 12 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.