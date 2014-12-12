كوزمين وكارينيو يكسران عقدة الفوز الأول في الديربي

منذ أن بدأ الهلال الاستعانة بالمدربين الرومانيين، نجح واحد منهم فقط بالفوز في أول ديربي يواجههم في مسيراتهم التدريبية مع الأزرق، في الوقت الذي جلب النصر 8 مدربين لاتينيين فشلوا جميعاً بتحقيق الفوز على الهلال، ماعدا الأوروغوياني دانييل كارينيو الذي حقق فوز النصر الدوري الأول على الهلال في 3 مواسم مطلع العام الماضي.

وبدأ الهلال علاقته بالمدرسة الرومانية في 1998، عندما أعاد إيلي بلاتشي إلى الرياض لكن في الجزء المقابل، وبدأ بلاتشي مشواره في الديربي بخسارة في نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي بركلات الترجيح، لكنه عوض ذلك لاحقاً بفوز في الدور الأول بهدفين نظيفين.

أما الجنرال الروماني أنجيل يوردانيسكو، فرغم تحقيقه للإنجازات مع الفريق الأزرق، إلا أنه خسر الديربي الوحيد الذي خاضه أمام النصر بركلة جزاء سددها أحمد بهجا لاعب الهلال السابق.

وعاد بلاتشي من جديد إلى الهلال مطلع الألفية الحالية، واستطاع صائد البطولات حرمان النصر من لقب البطولة العربية بفوزه بهدف عبدالله الجمعان الذهبي، وكرر ذلك الفوز 2-1 في الدوري عن طريق ريكاردو الكاتو بيريز.

ويعتبر كوزمين أولاريو أحد أنجح مدربي الهلال في تاريخ الديربي، حيث خاض 7 مباريات أمام الغريم التقليدي، خسر واحدة وتعادل مثلها، وانتصر بـ5 مباريات بدأها بفوز شهير 3-1 عن طريق عبدالعزيز الخثران وعبدالله الزوري وفهد المفرج مدير كرة القدم في النادي حالياً، وأنهاها بفوز في نصف نهائي كأس ولي العهد 2009 بهدف كريستيان ويلهامسون.

وجلب النصر عدداً من مدربي أميركا الجنوبية، أولهم الأوروغوياني الراحل هيكتور نونيز الذي لعب ديربي وحيدا في 2001، وانتهى بالتعادل السلبي، وخلفه خورخي هايبكر الذي لعب مباراة وحيدة في الفترة الأولى أمام الأزرق، فاز فيها 3-2، وفي الفترة الثانية 2007 خسر 2-1، وجاء بعده دانيال آساد الذي بدأ بتعادل إيجابي بهدف، وخسر اللقاء الثاني بهدفي عبدالله الجمعان، وفي فترته الثانية 2008 تعادل في المباراة الأولى 1-1 وخسر في ثمن نهائي كأس ولي العهد 2008 بهدفين، وحقق فوزاً في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد 2-1.

وقاد الأرجنتيني إدغاردو باوزا النصراويين في 3 مباريات ديربي، خسر الأولى أمام كوزمين بهدف نظيف، وتعادل في مباراتي كأس الملك 1-1 و 0-0، ليخلفه الحالي خورخي داسيلفا الذي بدأ مشواره بتعادل 2-2 في الدوري، وحقق فوز النصر الأول منذ أعوام على منافسه 2-1، لكنه خسر في كأس ولي العهد 2-1 وأتبعها بخسارة النصر الأثقل في مباريات الديربي 5-3، وتعادل بهدف في لقاء الإياب.

وفي 2011، حضر جوستافو كوستاس لتدريب النصر لكنه أقيل بعد خسارة أول ديربي 3-0، وجاء بعده فرانشيسكو ماتورانا الذي بدأ مشواره بخسارة ثقيلة في كأس ولي العهد 4-1، وتلاها خسارة بهدف وحيد في الدوري، قبل أن يعود من جديد للخسائر أمام هلال كومبواريه 3-1 ليلغى عقده.

وحضر الأوروغوياني دانييل كارينيو إلى النصر أواخر 2012، ونجح بالخروج فائزاً في أول ديربي بهدف محمد السهلاوي، قبل أن يكرر ذلك النجاح بهدفي السهلاوي العام الماضي، وأتبعه بفوز في كأس ولي العهد 2-1، لكنه خسر الديربي الأخير 4-3 في الدوري.