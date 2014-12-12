مواجهات الديربي ترجح كفة ريجي على داسيلفا

يستعد الروماني لورينتو ريجيكامف مدرب الهلال، وخصمه الأوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب النصر، لخوض المواجهة الأولى بينهما على المستوى الشخصي، مساء غدٍ السبت على أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين.

داسيلفا، الذي لا يعد غريباً عن أجواء موقعة العاصمة الكبرى، سبق أن خاض أمام الهلال خمس مواجهات كاملة موسم 2009 - 2010، استطاع تحقيق الانتصار في لقاءٍ وحيد خلال منافسات دوري المحترفين وبهدفين مقابل هدف وحيد، فيما كان التعادل سيد اللقاء في المواجهة الأخرى بالدوري وبهدفين لكل منهما.

وفي المواجهات الإقصائية التي جمعت داسيلفا بخصمه الهلال، لم يستطع خورخي تجاوز الهلال في مسابقتين، الأولى كانت في كأس ولي العهد، وخرج النصر من دور الثمانية بهدفٍ في الأشواط للإضافية للسويدي ويلهامسون، وبنتيجة هدفين مقابل واحد، فيما خسر موقعة الذهاب بين الفريقين في منافسات كأس الملك بنتيجة 5/3، وخرج من مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

مسيرة داسيلفا مع لقاءات الديربي خلال مشواره التدريبي، اختلفت من فريق إلى آخر، فخلال إشرافه الفني على بينارول الأوروغوياني خلال الفترة من مارس 2012، وحتى يونيو 2013، واجه خصمه ناسيونال في ديربي البلاد، خسر الأول بـ3/2، وتعادل في الثاني سلباً، قبل أن يكسب آخر المواجهات بثلاثة أهداف دون مقابل.

وخلال قيادة دا سيلفا لفريق بني ياس الإماراتي، خرج بنتيجة التعادل 1 / 1 في مواجهتي الذهاب والإياب في دوري المحترفين الإماراتي أمام الوحدة في ديربي أبوظبي الشهير.

خصمه الروماني لورينتو ريجيكامب الذي بدأ مسيرته التدريبية في سن الرابعة والثلاثين، خاض خلال إشرافه على ناديه السابق ستيوا بوخارست أكثر من مواجهة أمام جاره اللدود دينامو بوخارست، حيث كانت أولى المواجهات خلال مواسم 2012 - 2013 خلال بطولة الدوري الروماني، وكسب اللقاء حينها بنتيجة 3 / 1، وواصل نجاحاته بفوزه على ذات الغريم إياباً بهدفين دون مقابل.

كرر تفوّقه خلال ثاني مواسمه مع النادي الروماني الأزرق بالفوز على دينامو ذهاباً بـ2/1، خلال لقاء الذهاب من بطولة الدوري، وفي موقعة الإياب توقّفت انتصارات ريجيكامب على خصمه دينامو حين تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.