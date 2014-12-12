هجر يقلب الطاولة على الفتح في ديربي الأحساء

حول هجر خسارته بهدف إلى فوز بهدفين أمام غريمه التقليدي الفتح ضمن افتتاح المرحلة 12 من دوري جميل السعودي للمحترفين، والذي شهد تحقيق الخليج فوزاً ثميناً على مضيفه الفيصلي 2-1.

وعلى استاد الأمير سعود بن جلوي بالأحساء نجح هجر في تحويل خسارته في الشوط الأول بهدف إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني في مباراة شهدت تألق لاعبه الغيني نابي سامواه الذي سجل هدفي الفوز.

ونجح الفتح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق لاعبه البرازيلي إيلتون جوزيه من ركلة جزاء تسبب بها قائد هجر حسين الشويش.

وفي الشوط الثاني تلقى الفتح ضربة موجعة تمثلت بطرد مدافعه بدر النخلي بعد مرور دقيقتين، إثر إعاقته للاعب نابي سامواه المواجه للمرمى.

وسنحت أولى الهجمات الخطيرة لهجر للاعبه المتألق سامواه الذي سدد كرة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها القائم الأيمن للفتح.

وعند الدقيقة 53 نجح سوماه بتسجيل هدف التعادل لهجر بمجهود فردي بعد توغله داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة على يمين الحارس عبدالله العويشير.

واصل هجر سيطرته على المباراة ونجح سوماه مرة أخرى بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 77 من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء سددها بنجاح على يسار الحارس عبدالله العويشير.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد هجر إلى 16 نقطة في المركز السابع، وبقي الفتح على رصيده السابق 10 نقاط في المركز 11 مؤقتاً.

وعلى استاد الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة حقق الخليج فوزاً ثميناً على مضيفه الفيصلي 2-1.

وتقدم الخليج أولاً عن طريق مهاجمه حسين التركي عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 15.

ووضحت أفضلية الفيصلي من خلال سيطرته على أغلب مجريات اللقاء وكاد لاعبه الاردني خليل بني عطية يسجل هدف التعادل عند الدقيقة 33 بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتصطدم بالعارضة، وتذهب بعيداً عن شباك حارس الخليج مسلم آل فريج.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 85 التي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه سالم الخيبري، إلا أن الأردني حمزة الدرور أفسد فرحة الفيصلي بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الخليج إلى 10 نقاط في المركز 12 بفارق الأهداف عن الفتح والعروبة، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 16 نقطة في المركز السادس.