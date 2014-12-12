6 لاعبين حاليين أشعلوا صراعاً بين الهلال والنصر

لم يتوقف تنافس الهلال والنصر عند حدود الملعب في مباريات ديربي الرياض الشهير، بل تجاوز ذلك إلى صفقات الانتقال التي اشتدت حدتها بين قطبي العاصمة السعودية بشكل غير مسبوق في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

أولى المنافسات بين الزرق والأصفريين على اللاعبين المتواجدين حالياً كانت طمعاً بجلب خدمات ياسر الشهراني، ظهير القادسية السريع، النحيل، وحينها قدم النصراويون عرضاً مالياً ضخماً لضم نجم منتخب الشباب، إلا أن الأخير تراجع وفضل البقاء في الخبر لموسم وحيد قبل أن يحضر إلى الرياض بالقميص الأزرق، ويكون أحد مفاتيح اللعب التي يعتمد عليها مدربو الهلال في مباريات الديربي.

وأعاد لاعب شرقي التنافس بين الهلال والنصر من جديد بعد قصة الشهراني بعام واحد، وحينها دخل الفريقان بسباق على خدمات يحيى الشهري صانع ألعاب الاتفاق، لكن النصر حسم المنافسة بمبلغ ناهز 50 مليوناً، ليكون الشهري أحد أفراد الفريق الذي خطف لقبي الدوري والكأس أمام أعين لاعبي الهلال.

وفي فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الجاري، وجد الهلاليون في سعود كريري حلاً لمشكلة المور التي لم يقدر عليها الإكوادوري سيغوندو كاستيو والمغربي عادل هرماش، وحينها رغب النصر بجلب قائد اتحاد جدة إلى صفوفه، لكنه وقع لمصلحة الهلال أخيراً ليستمر بحمل شارة القيادة بصفوف الأزرق.

وقبل نهاية الموسم الماضي، بدت ملامح صراع بين خالد الغامدي، الظهير الأيمن الأصفر، وإدارة ناديه، وحينها سرت أخبار شبه رسميه عن توقيع اللاعب السريع عقداً لمصلحة الزرق، إلا أن الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر خرج بصورة مع اللاعب وهما يوقعان العقد قبل آخر مباراة في الموسم.

وكانت صفقة انتقال عبدالعزيز الجبرين، لاعب الرائد، مسرحاً للصراع المعلن بين الطرفين، وحينها قال الهلاليون إنهم دفعوا مقدم انتقاله إلى العريجاء، وبعد ذلك بأيام خرج الجبرين علناً يطلب الانتقال إلى النصر أو البقاء في الرائد، وبعد عقوبات من لجنة الاحتراف السعودية على أطراف تمثل الغريمين، وقع الجبرين لمصلحة الأصفر، لكنه لم يشارك بصفة دائمة مع كتيبة داسيلفا وقبله راؤول كانيدا.

وأثناء بطولة الخليج الماضية، ظهرت للإعلام خطابات مرسلة من عمر هوساوي، مدافع النصر، إلى لجنة الاحتراف يطلب فيها فسخه العقد الذي يربطه مع ناديه، وسط أنباء عن مفاوضاته مع الهلال بحسب فهد الهريفي لاعب النصر السابق مما استدعى الأمير عبدالرحمن بن مساعد للرد عليه عبر صفحته الشخصية في "تويتر" نافياً ما قاله لاعب الوسط الدولي السابق.