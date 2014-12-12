4 وديات تجهز الأخضر الأولمبي لبطولة الخليج

يستعد المنتخب السعودي الأولمبي للمشاركة في بطولة هواوي للمنتخبات الخليجية تحت 23 سنة، والتي ستقام في الفترة بين 16 إلى 26 يناير المقبل في البحرين، وذلك بإقامة معسكر إعدادي يسبق البطولة في مدينة الدمام.

وينطلق معسكر المنتخب السعودي الأولمبي في تاريخ 27 ديسمبر وحتى 12 يناير تقام خلاله 4 مباريات ودية، مباراتان منها ضد منتخب الإمارات في 3 و 6 يناير، وأيضاً مباراتان ضد منتخب الكويت في 9 و12 يناير، على أن تغادر البعثة لدولة البحرين في 13 يناير لخوض غمار البطولة.

من جهته أوضح مدير المنتخب السعودي الأولمبي الأستاذ خالد الغانم أن الأخضر يتطلع للمشاركة بهدف تحقيق اللقب، مشيراً إلى أنه من أبرز المنتخبات المرشحة لنيل لقب البطولة، مشدداً في الوقت ذاته على أن المعسكر الذي يسبق البطولة والبطولة يعدان خير إعداد للأخضر قبل الدخول في منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة.

وأضاف الغانم: "بلا شك لدينا خطة إعداد حتى وقت التصفيات وبإذن الله تكون خير إعداد للأخضر، كما أننا نثق في قدرات المنتخب ونرى أن لدينا لاعبين قادرين على تحقيق لقب بطولة الخليج، خصوصاً أن فترة توقف المنافسات المحلية ساعدتنا بشكل كبير على انتقاء أفضل وأبرز اللاعبين للمنتخب".

وأوضح الغانم أن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمعسكر القريب وضعها الجهاز الفني السابق للمنتخب بإشراف الجهاز الإداري، حيث قال: "الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة الإسباني لورينزو أنتروليونيز حدد قائمة اللاعبين، وهم الأبرز والأفضل من مواليد 93 فما فوق في أنديتنا".