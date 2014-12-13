الرجيب يعود إلى هجر مجدداً

استعادت إدارة نادي هجر السعودي، مهاجمها السابق خالد الرحيب مجدداً إلى صفوف الفريق الأول الذي ينافس على مراكز متقدمة ضمن دوري "جميل" في الموسم الجاري، وتم قيد اللاعب على شكل لاعب هاو، فيما تم التوقيع مطلع الأسبوع الجاري مع عضو مجلس الإدارة عمر الصفراء.

ويعتبر الرجيب قائدا وهدافا سابقا لهجر، كما يملك خبرة وقدرات فنية كبرى، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات مع شيخ أندية الأحساء -كما يحلو لمحبيه تسميته-.

وخرج الرجيب من نادي هجر في سبتمبر 2013، منتقلا إلى الاتفاق، بيد أن تجربته باءت بالفشل بعدما لم يستطع من التأقلم مع المدرب الألماني ثيو بوكير الذي رحل لاحقاً.

وأبدى اللاعب لوسائل الإعلام سعادته في العودة إلى بيته الثاني هجر متمنياً استمرار العمل الناجح لمسيرة الفريق في الدوري، وأن يكون على قدر الثقة برفقة زملائه.