السلومي: ريجي أقل من الهلال.. ونيفيز يملك الحل

اعتبر صالح السلومي حارس مرمى الهلال السابق أن فريقه يعد أفضل فريق سعودي من حيث العناصر ، وذلك قبل مواجهة الأزرق بغريمه التقليدي النصر ، في الجولة الثانية عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وقال السلومي في حديثه للعربية.نت " لقاءات الديربي لاتخضع لأي مقاييس، ولكني أرى أن قدرات لاعبي الهلال أكبر من ريجيكامب ، والذي لم يستطع استغلال وتوظيف قدرات عناصره كما يجب حتى الآن".

ووصف السلومي هويّة الأزرق خلال منافسات الدوري بغير الواضحة ، مؤكداً أن مشاركة تياغو نيفيز ستدعم حظوظ فريقه في حسم الموقعة لصالحة.

ويرى الحارس السابق للهلال أن الضغط الكبير على مرمى النصر وعدم إتاحة الفرصة للخصم في بداية المباراة، سيثمر عن خروج الأزرق بالنقاط الثلاث، مفيداً أن اجتهادات اللاعبين هي أبرز أسلحة الفريق غداً، وأن الطريقة الفنيّة للمدرب الروماني ريجيكامب لم تظهر حتى الآن.

وحول أداء حرّاس مرمى الفريقين، قال السلومي" عبدالله العنزي حارس مميز ولديه الخبرة الكافية التي استطاع من خلالها قيادة فريقه إلى العديد من الانتصارات، أما عبدالله السديري فاعتبره من حرّاس المستقبل في الكرة السعودية، متى ما ابتعد عن الضغوطات التي قد تؤثر عليه".

