جماهير هلالية ترفض تيفو "موبايلي"

بعثرت بعض جماهير الهلال السعودي، اللوحة الفنية أو "التيفو" المقرر رفعه من قبل الحاضرين في ستاد الملك فهد الدولي الذي يحتضن قمة النصر والهلال ضمن قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي يوم السبت.



وكانت شركة موبايلي للاتصالات قد دفعت تكاليف "التيفو" المقدر بنصف مليون ريال –بحسب وسائل إعلام محلية-، من أجل نبذ التعصب والتخفيف من حدة التنافس بين قطبي العاصمة، فيما حملت اللوحة عبارة اسمها: "لا نخسر بعض".



وبحسب مقطع فيديو نشرته "العربية.نت"، فإن بعض الجماهير الزرقاء رفضت فكرة رفع الشعار الذي يعتبر سلسلة من حملة دعائية تروجها ذات الشركة في العاصمة السعودية الرياض.



يذكر أن ناديي الهلال والنصر قد تفننا في عروض لوحات "التيفو" منذ الموسم الفائت، وسط حشد جماهيري يقدر بأكثر من 60 ألف متفرج في درة الملاعب الرياضية.