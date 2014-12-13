خيتافي يجبر برشلونة على التعادل السلبي

أوقف خيتافي انطلاقة برشلونة وحرمه من مواصلة المطاردة مع منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد بعدما تعادل معه سلبيا، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتقد برشلونة جهود مهاجمه البرازيلي نيما ردا سيلفا في مباراة اليوم بسبب الإصابة وفشل زملاؤه في هز الشباك على مدار الشوطين، ليهدر الفريق الكاتالوني نقطتين ثمينتين في مسيرته بالموسم الحالي، والذي يسعى من خلاله إلى استعادة لقب المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، حيث سقط في فخ التعادل بعد أربعة انتصارات متتالية في مبارياته بالدوري الإسباني ورفع خيتافي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما حقق التعادل الثاني على التوالي، والثالث في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة، علما بأن هذه المباريات الخمس لم تشهد أي فوز للفريق.

ويستطيع أتلتيكو مدريد حامل اللقب مشاركة برشلونة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد المتصدر إذا حقق أتلتيكو الفوز على فياريال غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.