كريري يعتذر للهلاليين بعد الخسارة

أبدى سعود كريري لاعب وسط الهلال اعتذاره بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي النصر صفر-1 ضمن قمة الجولة الثانية عشرة من دوري "جميل" على ستاد الملك فهد الدولي مساء السبت.



وقال كريري لوسائل الإعلام بعد المباراة: "نبارك للنصر هذا الفوز وقدمنا مباراة كبيرة ولكن هذا حال كرة القدم خسرنا بهفوة بسيطة".

وأضاف: "في الشوط أضعنا هجمات كثيرة وكنا مسيطرين على الكرة والفرصة لازالت قائمة ونسعى للتعويض في المباراة المقبلة".



وقدم لاعب الارتكاز شكره للاعبي فريقه على مجهوداتهم المبذولة خلال هذه الفترة، وقال: "أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه خلال هذه الفترة رغم ضغط المباريات".

من جانبه، أكد صاحب هدف الفوز محمد السهلاوي أن فريقه حقق ثلاث نقاط ثمينة من أمام أحد منافسيه على بطولة الدوري، وقال: "لعبنا مباراة قوية وحققنا ثلاث نقاط ثمينة من أمام منافس صعب". وأضاف: "حققت الأهم في هذه المباراة وهو تسجيل الهدف".



وأشار السهلاوي الى أنه يفضل وجود المهاجم حسن الراهب بجانبه في خط المقدمة، وقال: "الراهب من المهاجمين المميزين ويساعد أي مهاجم على الوصول بسرعة الى مرمى المنافسين".



إلى ذلك أبدى البحريني محمد حسين مدافع النصر استغرابه للطرد الذي تعرض له عليه خلال المباراة، وبرر ذلك قائلاً: "الجميع شاهد اللقطة، لم يحدث أي التحام مني طوال المباراة ومن كرة لا يوجد بها أي خطأ اتفاجئ بالبطاقة الحمراء".



وأشار حسين الى أن فريقه حقق الأهم، مؤكدا على أن الفريقين مارسا اللعب بحذر خلال الشوط الأول: "الفريقين يبحثون عن الصدارة لذلك غلب الحذر في الشوط الأول وانفتحت المباراة خلال الشوط الثاني".