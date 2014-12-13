مدرب الرائد: حققنا أغلى 3 نقاط

أشار مارك بريس، مدرب فريق الرائد السعودي، إلى تحقيق فريقه ثلاث نقاط هامة في مشوار الفريق ضمن الدوري السعودي بعدما فاز الفريق الأحمر على ضيفه الشعلة 1-صفر ضمن الجولة الثانية عشرة باستاد الملك عبدالله في بريدة.

وقال البلجيكي بريس ضمن مؤتمر صحافي عقد بعد المباراة لوسائل الإعلام: "فريقي استطاع التسجيل والمحافظة على التقدم وخطف نقاط المباراة، لاعبو الفريق قدموا مباراة كبيرة واستطاعوا الحفاظ على الفوز".

وأضاف: "آمل أن نستطيع تحقيق المزيد من الانتصارات وتقديم عطاءات فنية في المرحلة المقبلة".

ولم يحرز الفريق القصيمي أي انتصار خلال الجولات الفائتة، حيث أصبح مهددا بالهبوط أكثر من أي فريق، إذ يملك في رصيده خمس نقاط فقط