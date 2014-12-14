الآسيوي يخاطب السعودي: أعلنوا اسم مدربكم

أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خطاباً إلى اتحاد الكرة السعودي، يوم الأحد، يستفسر من خلاله عدم إرفاق قائمة الجهاز الفني للمنتخب الأول المشارك ضمن نهائيات أمم آسيا في أستراليا مطلع الموسم المقبل.

ويفاوض مسؤولو الكرة السعودية العديد من المدربين لاختيار مدير فني يدير كفة الأخضر الفنية، بعدما تم إقالة الإسباني لوبيز كارو نهاية الشهر الماضي على خلفية خسارة كأس الخليج بجانب تواضع في الأداء، بحسب اللجنة الفنية بالاتحاد.

وتضمن الخطاب الآسيوي تأكيدا على ضرورة إرفاق اسم المدرب وطاقمه الفني يوم غد الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر، وفي حال تأخر السعوديون عن إعلان مدربهم المقبل، سيتعين عليهم دفع غرامة مالية.

وتلعب السعودية ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلاً من الصين وأوزباكستان وكوريا الشمالية، فيما خرجت من دور المجموعات بالنسخة الماضية التي احتضنتها الملاعب القطرية.