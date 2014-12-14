الإصابة تبعد حسين عن النصر 3 أسابيع

تأكد الجهاز الفني بنادي النصر السعودي من تعرض قائده حسين عبدالغني إلى إصابة في العضلة الخلفية، بعدما أجرى الأخير كشفا طبيا في مشفى خاص بالعاصمة الرياض، وسيحتاج اللاعب على إثرها ثلاثة أسابيع للراحة قبل العودة إلى المستطيل الأخضر مجدداً.

وخرج حسين من أرض مباراة النصر والهلال مصاباً في منتصف الشوط الثاني، وغادر الملعب بعد أن سمع صافرة نهاية المباراة التي انتصر بها فريقه 1-صفر ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري "جميل" مساء البارحة.

وسيفتقد المدرب داسيلفا بذلك خدمات عبدالغني بجانب زميله المدافع البحريني محمد حسين الذي تعرض للطرد، فيما تبدو الخيارات محدودة في ظل وجود كامل المر ومحمد عيد وعلي الخيبري.

ويواجه بطل الثنائية، فريق الشباب الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري على استاد الملك فهد الدولي قبل أن يتم إيقاف المسابقات المحلية على اعتبار مشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم آسيا.