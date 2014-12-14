الرئيس العام يستقبل أفضل لاعب آسيوي

استقبل الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب السعودي، في مكتبه اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، ناصر الشمراني لاعب الهلال والمنتخب الوطني، وذلك بعدما حاز الأخير على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2014.

وحصل المهاجم الشمراني (31 عاماً) على الجائزة وسط تنافس الإماراتي أحمد إسماعيل والقطري خلفان إبراهيم في حفل أقيم في العاصمة الفلبينية مانيلا بإشراف الاتحاد الآسيوي بداية الشهر الجاري.

وبارك الرئيس العام للشمراني هذا الإنجاز، مؤكداً له أنه حصل عليه بجدارة واستحقاق، ومطالباً إياه ببذل المزيد من الجهود في المستقبل مع المنتخب ومع ناديه الهلال.

ويعتبر لاعب الوحدة والشباب السابق، خامس لاعب سعودي حقق الجائزة، بعد سعيد العويران 1994، ونواف التمياط 2000، وحمد المنتشري 2005، وياسر القحطاني 2007.