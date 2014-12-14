شركة مختصة تسوق تذاكر الفيصلي إلكترونياً

أبرمت إدارة الفيصلي السعودي عقداً مع شركة مختصة في مجال التسويق الرياضي لترويج منتجات وتذاكر الفريق الأول ضمن دوري "جميل"، فيما يمتد العقد بين الطرفين حتى ثلاثة مواسم مقبلة.

وستتولى الشركة المختصة العديد من الأمور التنظيمية، مثل تنظيم المباريات المقامة على ملعب الأمير سلمان بن عبدالعزيز -الخاص بالفريق الفيصلاوي- وتسويق وطباعة التذاكر، بجانب جلب رعاة للنادي وإنشاء مقر لمجلس رابطة جمهور نادي الفيصلي، مع إيجاد وسائل مواصلات للجمهور الراغب في حضور المباريات المقامة على أرض الفيصلي.

ويشمل العقد، تقديم المرطبات والوجبات الغذائية في لقاءات الفريق، وخدمة بيع التذاكر الجوالة عن طريق فريق عمل يقوم بتوصيل التذاكر للمكان المناسب، وتطبيق التذاكر الإلكترونية، وإنشاء متجر خاص بالنادي يتم فيه بيع المنتجات الخاصة بالنادي بعد اتفاق جرى مع الشركة المصنعة.

وعبر رئيس النادي فهد المدلج، عن سعادته بالتوقيع مع الشركة مؤكداً أنها قادرة على تسويق ومتابعة تنظيم لقاءات الفريق المقامة على أرضه، مبيناً أن هذا عمل احترافي سيعود للنادي بالفائدة.

يذكر أن فريق الفيصلي يحتل المركز السادس بـ16 نقطة وسط منافسة كبرى على أحد المراكز المتقدمة في سلم الترتيب.